Tiro con l’arco | Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati si aggiudicano i titoli italiani assoluti indoor nell’olimpico

La cinquantesima edizione dei Campionati italiani indoor di Tiro con l'arco si è conclusa quest'oggi alla Fiera di Rimini con l'assegnazione dei titoli assoluti di ricurvo. In mattinata si sono svolte le eliminatorie e le finali per il bronzo, mentre nel pomeriggio sono andate in scena le finalissime dei tabelloni individuali e a squadre con qualche exploit a sorpresa ed un livello molto alto. In campo maschile Mauro Nespoli ha conquistato finalmente il primo oro italiano indoor della carriera, avendo la meglio nell'atto conclusivo sul classe 2003 (classe junior) Matteo Bilisari per 6-4 con i parziali di 28-30, 30-30, 27-27, 30-29, 30-29. Medaglia di bronzo significativa per il giovanissimo (classe allievi) Francesco Pernice, che ha ...

