Tiro a Segno, Europei d'argento per l'Italia: Giancamilli-Maldini sul podio (Di domenica 12 marzo 2023) Agli Europei di Tiro a Segno 10 metri di Tallin non c'è giornata senza una medaglia italiana. Dopo il Mixed Team di carabina, formato da Sofia Ceccarello e Danilo Dennis Sollazzo, e l'argento di Monna nella pistola, è toccato al Mixed Team sempre di pistola formato da Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini, che sono saliti sul podio per mettersi al collo la medaglia d'argento. Per i due Azzurri la gara è andata bene fin dall'inizio, così al termine del loro percorso hanno raggiunto la finale in cui hanno perso 17-9 contro l'esperta coppia della Serbia formata da Zorana Arunovic e Damir Mikec. Il bronzo a pari merito è andato alla Francia e alla Turchia. (Ansa). (foto@Coni-Facebook)

