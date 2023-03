Tiro a segno, Europei 10 metri 2023: non ci sono medaglie per l’Italia nelle gare a squadre (Di domenica 12 marzo 2023) Ultime quattro finali della categoria senior a Tallinn, in Estonia, agli Europei 10 metri 2023 di Tiro a segno: nell’ultima giornata della rassegna continentale, dedicata alle prove a squadre, non ci sono medaglie per l’Italia. Nella pistola maschile l’oro va alla Turchia, che piega la resistenza della Germania, battuta col punteggio di 16-14. Bronzi per l’Ucraina, che supera per 17-13 la Lettonia, e per la Serbia, che regola per 16-10 la Bulgaria. l’Italia di Luca Tesconi, Federico Nilo Maldini e Paolo Monna esce nel primo turno delle qualificazioni, piazzandosi nona. Nella pistola femminile il titolo è della Polonia, che liquida la Serbia, sconfitta col punteggio di 16-8, mentre la medaglia di bronzo va all’Ungheria, ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Ultime quattro finali della categoria senior a Tallinn, in Estonia, agli10di: nell’ultima giornata della rassegna continentale, dedicata alle prove a, non ciper. Nella pistola maschile l’oro va alla Turchia, che piega la resistenza della Germania, battuta col punteggio di 16-14. Bronzi per l’Ucraina, che supera per 17-13 la Lettonia, e per la Serbia, che regola per 16-10 la Bulgaria.di Luca Tesconi, Federico Nilo Maldini e Paolo Monna esce nel primo turno delle qualificazioni, piazzandosi nona. Nella pistola femminile il titolo è della Polonia, che liquida la Serbia, sconfitta col punteggio di 16-8, mentre la medaglia di bronzo va all’Ungheria, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Non bastano 15 occasioni contro 3 per l’Inter non per vincere, manco per pareggiare. Si rinfocolerà il processo a… - DamianoMi : RT @tancredipalmeri: Non bastano 15 occasioni contro 3 per l’Inter non per vincere, manco per pareggiare. Si rinfocolerà il processo a Sim… - thefoll54684808 : @MarcoFattorini ma come? ieri i cecchini ucraini facevano il tiro a segno a bakmut sui mercenari di wagner, le perd… - Milestemplaris : Come previsto la settimana scorsa (non che fosse difficile), è partita la gara di tiro al piattello che decreterà i… - GiovanniDanesi1 : @BarbieriSaretta @ultimora_pol Sei campionessa di tiro a segno- specialità: sparare cazzate. -