Tifosi Eintracht a Napoli, Fsp: “Cortocircuito istituzionale” (Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La decisione con cui il Tar Campania ha neutralizzato il provvedimento della Prefettura di Napoli in vista della partita Napoli – Eintracht Frankfurt, e soprattutto la tempistica di tale intervento che non sarà seguito da una tempestiva decisione nel merito, mostrano un evidente Cortocircuito istituzionale che, in tema di ordine pubblico, si traduce in un ostacolo alle strategie messe in campo per arginare quei fenomeni che da sempre affliggono il mondo delle competizioni calcistiche. Affrontare in maniera ferma e concreta certe problematiche così è impossibile, e gli operatori preposti alla sicurezza potranno solo continuare a farne le spese sulla propria pelle”. Così Valter Mazzetti, segretario generale Fsp Polizia di Stato, dopo la sentenza ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “La decisione con cui il Tar Campania ha neutralizzato il provvedimento della Prefettura diin vista della partitaFrankfurt, e soprattutto la tempistica di tale intervento che non sarà seguito da una tempestiva decisione nel merito, mostrano un evidenteche, in tema di ordine pubblico, si traduce in un ostacolo alle strategie messe in campo per arginare quei fenomeni che da sempre affliggono il mondo delle competizioni calcistiche. Affrontare in maniera ferma e concreta certe problematiche così è impossibile, e gli operatori preposti alla sicurezza potranno solo continuare a farne le spese sulla propria pelle”. Così Valter Mazzetti, segretario generale Fsp Polizia di Stato, dopo la sentenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #ULTIMORA Calcio, TAR Campania accoglie il ricorso dell'Eintracht Francoforte: i tifosi tedeschi potranno entrare… - pisto_gol : Gli ultras del #Bayern contro il ministro #Piantedosi per il divieto di assistere alla gara con il #Napoli emesso n… - capuanogio : L’#Eintracht si lamenta e accusa lo Stato italiano di non aver fatto nulla per garantire ai tifosi tedeschi il diri… - ottopagine : Via libera a tifosi Eintracht. Fsp Polizia: 'Corto circuiito istituzionale' #Napoli - LelloConso : RT @napolista: Gli ultras del #Napoli: «contro l’#Eintracht sarà una guerra». In arrivo 8mila tra tedeschi, atalantini e serbi (Messaggero)… -