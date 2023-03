Tifosi della Roma si schierano con Mourinho, ‘panolada’ e striscioni all’Olimpico (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – Il pubblico della Roma si schiera con il proprio allenatore José Mourinho, dopo la decisione della Corte sportiva d’appello che ha respinto il ricorso del club giallorosso contro le due giornate di squalifica inflitte al tecnico portoghese dopo la lite con il quarto uomo Marco Serra nel match contro la Cremonese. I Tifosi capitolini hanno inscenato una ‘panolada’, sventolando fazzoletti bianchi nella tribuna Tevere e in quella Monte Mario dello Stadio Olimpico, poco prima della sfida contro il Sassuolo in segno di protesta. Striscione in favore dello ‘special one’ anche da parte della Curva Sud. “Chiunque difende i colori di Roma è un nostro alleato. Daje Mourinho”. L'articolo proviene da Italia ... Leggi su italiasera (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – Il pubblicosi schiera con il proprio allenatore José, dopo la decisioneCorte sportiva d’appello che ha respinto il ricorso del club giallorosso contro le due giornate di squalifica inflitte al tecnico portoghese dopo la lite con il quarto uomo Marco Serra nel match contro la Cremonese. Icapitolini hanno inscenato una, sventolando fazzoletti bianchi nella tribuna Tevere e in quella Monte Mario dello Stadio Olimpico, poco primasfida contro il Sassuolo in segno di protesta. Striscione in favore dello ‘special one’ anche da parteCurva Sud. “Chiunque difende i colori diè un nostro alleato. Daje”. L'articolo proviene da Italia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Apprezzabile il tentativo della #Gazzetta di cominciare a preparare i tifosi bianconeri: nessun giocatore con maxi… - capuanogio : Il Tar della Campania ha accolto il ricorso dell’#EintrachtFrancoforte contro il divieto di vendita di biglietti di… - AndreaBricchi77 : La grande differenza tra la curva più bella della storia e questi “tifosi” nati dopo. Meraviglioso un esemplare tur… - JennSamael33 : @ocramed94 Il post era specifico riguardo al futuro della scuderia e ho dato per scontato fossero tifosi, ma in effetti... non hai torto - IronmikBW : RT @AntonelloAng: Poiché abbiamo tifosi troppo violenti , voi tifosi della squadra fuori casa non potete venire a Napoli. È questo in sinte… -