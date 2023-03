The Voice Kids Vs C’è Posta per Te | ecco chi ha vinto l’ultima sfida di ascolti

(Di domenica 12 marzo 2023) È andata in onda ieri serapuntata di C’èper Te, programma di punta di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. La rete ammiraglia ha invece offerto ai suoi telespettatori la seconda e ultima puntata di The, il nuovo show di Rai Uno – spin off di The– condotto da Antonella Clerici che ha visto trionfare la piccola Melissa Agliottone, del team di Loredana Bertè. Chi haladeglitutti i dati auditel pubblicati come di consueto da DavideMaggio.it: Nella serata di ieri, sabato 11 marzo 2023, su Rai1 la finale di Thein onda dalle 21:31 alle 00:34, ha conquistato 3.510.000 spettatori pari al 22.7% di share. Canale5 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CLEMENTINOIENA : The Voice Kids !!!! Grazie per averci seguito ???????? @thevoice_italy #TheVoiceKidsIT E complimenti a Melissa per la… - LoredanaBerte : Manca pochissimo alla Finale di The Voice Kids! ?????????? Siete pronti? Vi aspetto stasera alle 21:25 su @RaiUno… - PFerrario : Mr. Rain canta “Supereroi” con i concorrenti di The Voice Italy Kids - infoitcultura : Civitanova, Melissa trionfa a 'The Voice of Italy Kids' - infoitcultura : The Voice Kids, chi è la vincitrice: Melissa Agliottone, 12 anni, ha incantato tutti con Shallow -

Melissa Agliottone , 12 anni, nata a Civitanova Marche (il padre è titolare della nota barberia cittadina Figaro) e cresciuta a Sant'Elpidio a Mare è la regina diKids Italy 2023, la versione junior del talent show condotto da Antonella Clerici . Ha trionfato con la canzone ' Shallow ' di Bradley Cooper e Lady Gaga davanti al papà, alla mamma e alla ...Ascolti tv di sabato 11 marzo 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "Kids " contro " C'è posta per te ". Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 11 marzo 2023 Scopriamo i dati Auditel e di ascolti della prima serata con una ...Oggi Domenica In , in onda su Rai 1 e su Rai Italia dalle 14 alle ore 17.10, ospita i protagonisti de il Cantante Mascherato eKids, due grandi successi della rete ammiraglia Rai. In studio con Mara Venier anche Giancarlo Giannini e Lazza. Tanti, come sempre, gli ospiti in studio, a cominciare da Milly Carlucci , ...

The Voice Kids 2023: finale dell'11 marzo in diretta Tvblog

Sabato 11 marzo è stata una serata all’insegna delle ultime puntate. Su Rai 1 è andata in onda la finale del programma The Voice Kids, mentre su Canale 5 la puntata conclusiva di questa edizione di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...