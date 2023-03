“The Voice Kids”, vince Melissa Agliottone…la 12enne che canta come Lady Gaga (Di domenica 12 marzo 2023) Melissa Agliottone, 12 anni, di Sant’Elpidio al Mare (Fermo) è la vincitrice della prima edizione di “The Voice Kids”, il Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di domenica 12 marzo 2023)Agliottone, 12 anni, di Sant’Elpidio al Mare (Fermo) è la vincitrice della prima edizione di “The”, il Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CLEMENTINOIENA : The Voice Kids !!!! Grazie per averci seguito ???????? @thevoice_italy #TheVoiceKidsIT E complimenti a Melissa per la… - LoredanaBerte : Manca pochissimo alla Finale di The Voice Kids! ?????????? Siete pronti? Vi aspetto stasera alle 21:25 su @RaiUno… - SanremoF : @poIizia_postale Secondo me i tempi sono maturi per riproporre The Voice classico, magari in salsa un po’ più fresc… - s1ri4 : RT @voguesangio: mio figlio nominato a the voice kids LUI È IL PIÙ FAMOSO DEL MONDO - Italian : 'The Voice Kids', vince Melissa Agliottone, 12enne di Fermo -