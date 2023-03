The Voice Kids, ecco chi ha vinto la prima edizione! (Di domenica 12 marzo 2023) Ieri sera è andata in onda la finale di The Voice Kids. Con due puntate d’eccezione, il celebre programma si è aperto alla versione dedicata ai più piccoli e ha visto esibirsi i talenti del nostro Paese. La versione Senior si era conclusa qualche settimana fa con la vittoria di Maria Teresa Reale del team Clementino, prima vincitrice donna dello show. Ieri sera a trionfare è stata la piccola Melissa Agliottone, del team Loredana Bertè: Insieme a lei sono arrivati Ranya Moufidi del team Clementino, Ilary Alaimo del team Gigi D’Alessio e Ginevrà Dabalà del team Ricchi e Poveri. Melissa ha dodici anni ed è una grande appassionata di musica. Suona il pianoforte, la batteria e la Loop Station e prossimamente vorrebbe imparare a suonare il basso. Il suo sogno è di partecipare al Festival Di Sanremo. Ospite della puntata Mr Rain con il suo ... Leggi su isaechia (Di domenica 12 marzo 2023) Ieri sera è andata in onda la finale di The. Con due puntate d’eccezione, il celebre programma si è aperto alla versione dedicata ai più piccoli e ha visto esibirsi i talenti del nostro Paese. La versione Senior si era conclusa qualche settimana fa con la vittoria di Maria Teresa Reale del team Clementino,vincitrice donna dello show. Ieri sera a trionfare è stata la piccola Melissa Agliottone, del team Loredana Bertè: Insieme a lei sono arrivati Ranya Moufidi del team Clementino, Ilary Alaimo del team Gigi D’Alessio e Ginevrà Dabalà del team Ricchi e Poveri. Melissa ha dodici anni ed è una grande appassionata di musica. Suona il pianoforte, la batteria e la Loop Station e prossimamente vorrebbe imparare a suonare il basso. Il suo sogno è di partecipare al Festival Di Sanremo. Ospite della puntata Mr Rain con il suo ...

