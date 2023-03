Terremoto Umbria, in 145 ancora fuori casa. Via ai controlli anti sciacallaggio (Di domenica 12 marzo 2023) Una decina al momento (ma le verifiche sono ancora in corso) le inagibilità accertate, di cui sette case private e tre strutture pubbliche. Cinquecento gli sfollati nell'intero cratere. Leggi su lanazione (Di domenica 12 marzo 2023) Una decina al momento (ma le verifiche sonoin corso) le inagibilità accertate, di cui sette case private e tre strutture pubbliche. Cinquecento gli sfollati nell'intero cratere.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : ?? Un terremoto è stato avvertito a Perugia alle 16:05 ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8. Lo riferisce l'Istituto… - Tg3web : Molta paura ma nessun danno in Umbria per un terremoto di magnitudo 4.3 con epicentro a Umbertide, nell'alta valle… - rtl1025 : ?? Un'altra forte scossa di #terremoto è stata appena avvertita nel centro di #Perugia. I palazzi hanno tremato anch… - locarinho : @lapersistenza @Antonio_Tajani No ma questi non stanno bene col cervello... Ma in Umbria c'è stato il terremoto poc… - Madrefad43 : I giornali di questa settimana sono sull'emergenza migranti, ma anche sul reddito di cittadinanza che cambia nome,… -