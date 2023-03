Terremoto | M5S | ' Tesei attivi subito stato d' emergenza'

(Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Sono passati alcuni giorni dallo sciame sismico che lo scorso 9 marzo ha interessato l'area attorno Umbertide, ma la presidente della Regionenon ha ancora chiesto al Governo l'attivazione dellodi. Ad oggi registriamo la presenza di un significativo numero di sfollati. Nel Comune di Umbertide ci sono due scuole chiuse, mentre la stazione ferroviaria di Pierantonio è inagibile così come le strutture soprastanti. A seguito del sopralluogo di ieri a Umbertide abbiamo rilevato evidenti crepe negli edifici del paese situati nell'area più vicina all'epicentro. Il timore è che possano emergere ulteriori criticità all'esito delle verifiche tuttora in corso". Lo affermano in una nota congiunta la deputata del Movimento 5 Stelle, Emma Pavanelli, il consigliere regionale Thomas De Luca, la ...

