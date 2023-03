Terremoto a Napoli oggi: Pozzuoli trema ancora, scossa alle 2,55 sveglia la popolazione nella notte (Di domenica 12 marzo 2023) Pozzuoli. I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 2,55 un Terremoto di magnitudo 2.3 della scala Ritcher con epicentro nella zona della Solfatara ad una... Leggi su ilmattino (Di domenica 12 marzo 2023). I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registratoore 2,55 undi magnitudo 2.3 della scala Ritcher con epicentrozona della Solfatara ad una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SjDHE0xGbeKIRlt : RT @ItsCloe_: Ore 2.55 avvertita forte scossa di #Terremoto a Napoli. - ItsCloe_ : Ore 2.55 avvertita forte scossa di #Terremoto a Napoli. - NicUnt2 : RT @NicUnt2: @ADeLaurentiis MA QUALI NOI? Tu ignori me io te. Hai ?? I ?? che ho fatto sul Napoli? Se vincesse la Champions,altro che ballar… - rassegnally : È l' #11marzo! E quindi? * Giorno di guerra n. 381 in #Ucraina * Sbarcati i #migranti salvati nello #Ionio * E a… - ApraezGiovanni : RT @Andreacritico: Una serata da non perdere Un documentario che ripercorre la storia di una città, della voglia di creare un futuro diff… -