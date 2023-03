"Terra di nessuno". Viaggio nelle case popolari di Milano gestite dal Comune (Di domenica 12 marzo 2023) Sono molti i disagi che vivono quotidianamente i residenti nelle case popolari. Spesso però il Comune di Milano non riesce a gestire la situazione o impiega molti anni per cercare di porre rimedio a situazioni insostenibili Leggi su ilgiornale (Di domenica 12 marzo 2023) Sono molti i disagi che vivono quotidianamente i residenti. Spesso però ildinon riesce a gestire la situazione o impiega molti anni per cercare di porre rimedio a situazioni insostenibili

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoMoltrasio : @parisdt10 @Marisab1234567 Giusto, sognare non fa male a nessuno, però sempre stando a quello che ci è dato vedere, piedi per terra sempre - Frances83659171 : RT @Loreto_1910: Giuseppe Cederna, recita, per chi è stato costretto a migrare ed ha perso la vita in mare “Casa” una poesia di #WarsanShir… - Frances52779614 : RT @Loreto_1910: Giuseppe Cederna, recita, per chi è stato costretto a migrare ed ha perso la vita in mare “Casa” una poesia di #WarsanShir… - MarinaRenataCo1 : RT @RobertaPapa13: Nessuno ha voluto dargli una possibilità e Bing sta crescendo in canile con l’unica colpa di essere nato in una terra sb… - oliva_susy : RT @RobertaPapa13: Nessuno ha voluto dargli una possibilità e Bing sta crescendo in canile con l’unica colpa di essere nato in una terra sb… -