Terra Amara 2 anticipazioni 13 Marzo 2023

(Di domenica 12 marzo 2023) Per dimostrare che la famiglia Yaman è ancora ricca e potente, Hunkar chiede a Saniye di organizzare la cerimonia di circoncisione dei bambini di Cukurova, così come ogni anno. – / 5 Grazie per aver votato! L'articolo proviene da MediaTurkey.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maria_Arrigo1 : Spoilero Terra Amara 3, che sto guardando in spagnolo: Unkar è morta assassinata. Yilmaz è morto in un incidente.… - CIAfra73 : RT @dumurin: @CIAfra73 @nonconsentito @Montes1301 @Gi01992 @Federic01996 @MaielloInside @nico_lai93 @AgoCannella @Chicos___ @Lady_Pirate mo… - dumurin : @CIAfra73 @nonconsentito @Montes1301 @Gi01992 @Federic01996 @MaielloInside @nico_lai93 @AgoCannella @Chicos___… - famigliasimpson : @napoliforever89 @DursoAVita1 @yosoyelfanal @enrick81 @misterf_tweets @Tvottiano @1vs100tw @carlo234556 @CIAfra73… - giusy_mavaaa : @Simo_Celeste 76 rose adagiate sulla sabbia dai cittadini di Cutro…Calabria terra amara che ama e piange…??terra mia ?? -

Importanti colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate diin programma prossimamente in tv. Gli spoiler della soap opera made in Turchia segnalano così che Sermin Yaman continuerà a mettere in cattiva luce i suoi parenti. Questa volta, l'ex ...Çetin non si arrenderà e nelle prossime puntate di, in onda su Canale 5, vorrà scoprire perché Gülten non vuole stare con lui. Arriverà anche a rapirla e proprio in questa occasione riuscirà a estorcerle una dura verità: Gülten gli ...Leggi Anche Giorgia e l'amore per Emanuel Lo: 'All'inizio avevo dei pregiudizi sull'età, pensavo mi avrebbe lasciato' Leggi Anche Uur Gunes di '': 'Un futuro in Italia Mi piacerebbe' L'...

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...