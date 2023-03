Tensioni a manifestazioni Parigi contro riforma pensioni (Di domenica 12 marzo 2023) manifestazioni a Parigi contro la riforma delle pensioni voluta da Emmanuel Macron, che porta l'età della pensione da 62 a 64 anni. Tensioni al corteo, con alcuni manifestanti che hanno dato alle fiamme cassonetti e spazzatura e sfasciato vetrine. E' il settimo weekend di proteste da quando è stata annunciata la riforma, il secondo round di manifestazioni da quando il testo è stato approvato al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023)ladellevoluta da Emmanuel Macron, che porta l'età della pensione da 62 a 64 anni.al corteo, con alcuni manifestanti che hanno dato alle fiamme cassonetti e spazzatura e sfasciato vetrine. E' il settimo weekend di proteste da quando è stata annunciata la, il secondo round dida quando il testo è stato approvato al Senato.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jouissance17 : RT @FraBagnardi: @AlRobecchi @NicolaMelloni Il governo georgiano non ha adottato le sanzioni contro il governo russo per il conflitto in Uc… - FraBagnardi : @AlRobecchi @NicolaMelloni Il governo georgiano non ha adottato le sanzioni contro il governo russo per il conflitt… -