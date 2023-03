Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloScalmana : RT @CathVoicesITA: #PapaFrancesco papale papale: L’ideologia #gender è una delle colonizzazioni ideologiche più pericolose e va contro la… - ToniArte2 : RT @EdyS70492274: “il misterioso rombo del silenzio stesso, un grande Sssst che ricorda qualcosa che ci sembra di aver dimenticato nella te… - contigiu : RT @laura_maffi: tensione dei manifestanti, ieri, davanti a P Chigi. manifestazione contro il Governo per il blocco della cessione dei cred… - Maria_AnnaPatti : RT @EdyS70492274: “il misterioso rombo del silenzio stesso, un grande Sssst che ricorda qualcosa che ci sembra di aver dimenticato nella te… - Dedalus12470353 : RT @EdyS70492274: “il misterioso rombo del silenzio stesso, un grande Sssst che ricorda qualcosa che ci sembra di aver dimenticato nella te… -

- Il nodo è sulle cosidette 'protezioni speciali', ovvero i permessi di soggiorno temporanei per i richiedenti asilo cancellati dal provvedimento. La norma al centro di uno scontro fra FdI e la Lega. ...Gara a tratti spigolosa, non sono mancati alcuni momenti ditra i giocatori. Avvio shock ... Staremo a vedere cosa succederàripresa, restate collegati 49' BERARDI! 3 - 1 SASSUOLO!! Dal ...C'era molta. Appena la palla è entrata e l'arbitro aveva convalidato la rete gli avversari ... non so in quanti al posto suo lo avrebbero fatto,situazione di classifica della Spinettese.

Tensione nella maggioranza sul decreto flussi, dal 15/3 in Senato TGLA7

Il nodo è sulle cosidette "protezioni speciali", ovvero i permessi di soggiorno temporanei per i richiedenti asilo cancellati dal provvedimento. La norma al centro di uno scontro fra FdI e la Lega. Pe ...Si è vissuto un momento di forte tensione nella tappa toscana dello show teatrale di Barbara D'Urso. A raccontare l'accaduto è stata proprio lei. Barbara D'Urso da qualche mese è tornata al teatro, un ...