Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Tennis: Wta Indian Wells, Trevisan al 3° turno - - Tennis_Ita : WTA 1000 Indian Wells, Trevisan torna alla vittoria: rimonta Brengle e accede al terzo turno - henryejune : RT @SuperTennisTv: ?? @MartinaTrevisa3 stacca il pass per il 3° turno del #WTA di Indian Wells battendo Brengle 5-7 6-1 6-2! Musetti viene… - GI0R_GIA_ : RT @SuperTennisTv: ?? @MartinaTrevisa3 stacca il pass per il 3° turno del #WTA di Indian Wells battendo Brengle 5-7 6-1 6-2! Musetti viene… - SuperTennisTv : ?? @MartinaTrevisa3 stacca il pass per il 3° turno del #WTA di Indian Wells battendo Brengle 5-7 6-1 6-2! Musetti v… -

AtpL'ha detto il suo coach in una conferenza stampa, ma lo conferma il campo: Carlos Alcaraz sta ..., vincono le tds Anche nel tabellone femminile poche sorprese, con la conferma di tutte le ......del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian WellsGarden. Nella notte italiana la 29enne mancina di Firenze, numero 26...AtpA Indian Wells come nella tappa sudamericana. Al secondo turno del Masters 1000 californiano, dopo aver ricevuto un bye, Musetti perde il primo match , il quarto consecutivo in queste ultime ...

La tennista fiorentina si è imposta in rimonta sulla statunitense Brengle INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) - Martina Trevisan stacca il pass per ...Si sono delineati gli ottavi di finale del WTA di Indian Wells con i match della parte alta del tabellone. Tutto davvero troppo facile per la numero uno del mondo Iga Swiatek, che travolge in poco più ...