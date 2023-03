Tennis, WTA Indian Wells 2023: Swiatek domina all’esordio, avanzano anche Jabeur e Rybakina. Trevisan agli ottavi (Di domenica 12 marzo 2023) Si sono delineati gli ottavi di finale del WTA di Indian Wells con i match della parte alta del tabellone. Tutto davvero troppo facile per la numero uno del mondo Iga Swiatek, che travolge in poco più di un’ora per 6-0 6-1 l’americana Claire Liu. Adesso per la polacca ci sarà la sfida con la canadese Bianca Andreescu, che ha messo fine al cammino della wild card americana Peyton Stearns, battendola in tre set in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-3. Concede un set la tunisina Ons Jabeur alla polacca Magdalena Frech. La numero quattro del seeding si è imposta con il punteggio di 4-6 6-4 6-1 e adesso se la vedrà con la ceca Marketa Vondrousova, che ha demolito la connazionale Marie Bouzkova con un perentorio doppio 6-1. Prosegue l’avventura di Martina Trevisan, l’ultima italiana ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Si sono delineati glidi finale del WTA dicon i match della parte alta del tabellone. Tutto davvero troppo facile per la numero uno del mondo Iga, che travolge in poco più di un’ora per 6-0 6-1 l’americana Claire Liu. Adesso per la polacca ci sarà la sfida con la canadese Bianca Andreescu, che ha messo fine al cammino della wild card americana Peyton Stearns, battendola in tre set in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-3. Concede un set la tunisina Onsalla polacca Magdalena Frech. La numero quattro del seeding si è imposta con il punteggio di 4-6 6-4 6-1 e adesso se la vedrà con la ceca Marketa Vondrousova, che ha demolito la connazionale Marie Bouzkova con un perentorio doppio 6-1. Prosegue l’avventura di Martina, l’ultima italiana ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tennis_Ita : WTA 1000 Indian Wells, Aryna Sabalenka: 'La vittoria degli Australian Open non mi ha cambiata. Wimbledon? Spero ci… - goBetaverse : ?? Tennis ?? Pre-game ??: Camila Giorgi vs Jessica Pegula (Indian Wells WTA - 2R - Hard) - infoitsport : Tennis: Wta Indian Wells, Giorgi sconfitta in rimonta da Pegula, esce al 2° turno - TV7Benevento : Tennis: Wta Indian Wells, Giorgi sconfitta in rimonta da Pegula, esce al 2° turno - - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Camila Giorgi è stata eliminata al secondo turno del torneo Wta 1000 di Indian Wells (Usa) dalla… -