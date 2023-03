Tennis, Musetti: “Mi serve un po’ di c*** per uscire da questo periodo. Sudamerica? Scelta che rifarei” (Di domenica 12 marzo 2023) Lorenzo Musetti ha commentato ai microfoni di UbiTennis la sconfitta contro Mannarino al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2023: “In questo periodo le cose vanno un po’ così. serve pazienza e aspettare che la ruota giri. Ho bisogno di un episodio che mi permetta di uscire da questa fase“. Il Tennista di Carrara ha poi analizzato il momento no senza troppi giri di parole: “Mi manca un po’ di c***. Sto lavorando bene e il mio Tennis è di livello, perciò non ho rimpianti. Il mio avversario ha giocato bene nei momenti importanti, perciò non è stato facile concretizzare le occasioni, anche se avrei dovuto approfittare delle situazioni in cui era avanti“. Infine, Musetti ha sorvolato sulle polemiche: “Non ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Lorenzoha commentato ai microfoni di Ubila sconfitta contro Mannarino al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2023: “Inle cose vanno un po’ così.pazienza e aspettare che la ruota giri. Ho bisogno di un episodio che mi permetta dida questa fase“. Ilta di Carrara ha poi analizzato il momento no senza troppi giri di parole: “Mi manca un po’ di. Sto lavorando bene e il mioè di livello, perciò non ho rimpianti. Il mio avversario ha giocato bene nei momenti importanti, perciò non è stato facile concretizzare le occasioni, anche se avrei dovuto approfittare delle situazioni in cui era avanti“. Infine,ha sorvolato sulle polemiche: “Non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : TENNIS | Esordio amaro per Musetti a Indian Wells, eliminato in due set da Mannarino (6-4, 6-4), niente derby con S… - sportface2016 : #BNPParibasOpen | #Musetti: 'Serve pazienza e un po' di c*** per uscire da questo periodo. Giocare i tornei in Suda… - SportFramesit : ???? Indian Wells Vittoria in rimonta per @MartinaTrevisa3, 5-7 6-1 6-2 a Brengle! ?? Musetti viene battuto con un… - federtennis : ???? Indian Wells Vittoria in rimonta per @MartinaTrevisa3, 5-7 6-1 6-2 a Brengle! ?? Musetti viene battuto con un… - Moixus1970 : RT @News24Tennis: Nel terzo turno di Indian Wells salta il derby azzurro fra Jannik Sinner e Lorenzo #Musetti. Nella notte italiana vince M… -