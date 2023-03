(Di domenica 12 marzo 2023) La necessità di giocare.è in piena crisi in questo 2023 e il rimedio è quello di giocare più partite per trovare feeling agonistico sia dal punto di vista fisico che soprattutto sotto il profilo mentale. Le diverse battute d’arresto dell’ultimo periodo, come ad esempio contro il non irresistibile Taro Daniel nel secondo turno del Masters1000 di Indian Wells, hanno portato a un riflessione., infatti, ha deciso di partecipare aldi, torneo di rango inferiore, ma dall’entry-list di tutto rispetto, in programma dal 13 al 19 marzo. Un evento checonosce bene, avendovi partecipato e vinto nel 2019 (successo nell’atto conclusivo contro il kazako Mikhail Kukushkin). Ha bisogno di ritrovare le giuste sensazioni il romano e le sue ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Tennis, Matteo Berrettini parteciperà al Challenger di Phoenix: wild card per l’azzurro - - Lazeticredblack : RT @Alenize82: Matteo #Berrettini giocherà, grazie a una wildcard, il Challenger 175 di #Phoenix #Tennis - gaetano_sarpa : RT @Alenize82: Matteo #Berrettini giocherà, grazie a una wildcard, il Challenger 175 di #Phoenix #Tennis - VinceMartucci : RT @Alenize82: Matteo #Berrettini giocherà, grazie a una wildcard, il Challenger 175 di #Phoenix #Tennis - celi_luca : RT @Alenize82: Matteo #Berrettini giocherà, grazie a una wildcard, il Challenger 175 di #Phoenix #Tennis -

L'ex numero sei del ranking Atp,Berrettini , dopo l'eliminazione subita nel primo turno del Masters 1000 di Indian Wells per mano del giapponese Taro Daniel, ha deciso di tornare subito in campo per provare a smaltire la ...A La Gazzetta dello Sport, Paolo Bertolucci ha analizzato così il momento negativo di Berrettini: "Io sono convinto chenon si senta arrivato, ed anzi coltivi ancora l'ambizione di approdare di nuovo in top ten, di giocarsi gli Slam, di qualificarsi per le Finals. E dunque agire di conseguenza anche con scelte ...... ma ci ha messo un po' per trovare il suomigliore. Al primo turno di gioco ha salvato sette match point aLiusso , vincendo solo per abbandono dell'avversario, fermato da una ...

La necessità di giocare. Matteo Berrettini è in piena crisi in questo 2023 e il rimedio è quello di giocare più partite per trovare feeling agonistico sia dal punto di vista fisico che soprattutto sot ...L’ex numero sei del ranking Atp, Matteo Berrettini, dopo l’eliminazione subita nel primo turno del Masters 1000 di Indian Wells per mano del giapponese Taro Daniel, ha deciso di tornare subito in camp ...