Tennis | Atp Indian Wells | Musetti ko al 2° turno con Mannarino

Lo scorso 20 febbraio il best ranking, numero 171. Sette giorni più tardi, il primo successo in ... Riccardo aha sempre giocato bene, benissimo, con quel rovescio a una mano che può essere ...Mi sono ammalato durante il torneo di Marsiglia e sono felice di aver ritrovato la condizione" ha dichiarato ai microfoni dell'tour . Un buon debutto per l'altoatesino, che ha sconfitto in due ...... trent'anni, oggi 103tendente al 95, con un best ranking al 67, uno che Berrettini ha sempre utilizzato da punching ball nelle sue scorribande sui ring del. Fino a ieri. Fino a quando ...

Indian Wells: Sinner supera Gasquet in un'ora e mezzo e vola al terzo turno La Gazzetta dello Sport

Nel giro di una settimana, Riccardo Bonadio ha raggiunto i due traguardi più importanti della sua carriera. Lo scorso 20 febbraio il best ...Lorenzo Musetti ha visto la sua esperienza ad Indian Wells concludersi immediatamente con Adrian Mannarino. Un’altra sconfitta per lui, la quarta consecutiva in questo 2023 in cui, oltre alla United C ...