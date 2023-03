Tempo per le vittime no, per il karaoke sì: il video di Salvini e Meloni diventa un caso (non solo politico) (Di domenica 12 marzo 2023) Indifferenza per i morti di Cutro e nemmeno un minuto libero per incontrare i sopravvissuti al naufragio o i parenti delle vittime. Salvo poi fare una bella festa con tanto di foto sorridenti che ... Leggi su globalist (Di domenica 12 marzo 2023) Indifferenza per i morti di Cutro e nemmeno un minuto libero per incontrare i sopravvissuti al naufragio o i parenti delle. Salvo poi fare una bella festa con tanto di foto sorridenti che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Impariamo in questo tempo di #Quaresima a lasciarci formare dallo Spirito Santo, affinché la nostra #preghiera dive… - realvarriale : Il gol di #Kvara con l'assist di un incontenibile @victorosimhen9 e il 2° tempo di @sscnapoli contro @Atalanta_BC c… - DantiNicola : Troppo occupata a decidere gli organigrammi del PD o semplicemente preoccupata di non deludere i promessi alleati d… - MarcellaBusi : @repubblica due aerei di Stato in partenza da Roma per andare a Cutro e tornare a Milano in tempo per la festa, ma va tutto bene! - toltoedato : @DalmaMusic_ Sì sì.. forse per troppo tempo abbiamo scisso la persona dall'artista e non credo si sia dato lustro sempre a quell? giust?. -