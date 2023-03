Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pharma_ninja : Dal Congresso Sit un nuovo modello di telemedicina: visite online, monitoraggi costanti, terapie personalizzate… - TrendSanita : Alla International Bologna Consensus Assembly on Telemedicine il 10-11 marzo saranno presentate le Linee Guida per… -

Monitorare i parametri del cuore a domicilio senza spostare il malato dalla sua stanza, incrociando i dati anche quando il dialogo in remoto ...La, ha aggiunge il Direttore sanitario Ciotti , offre la possibilità di avere contatti ... Direttore della SCOspedaliera e Responsabile del Programma delle Strutture ......anche per quanto riguarda la presa in carico attiva delle due prestazioni " visitadi ... Sarà incrementata ulteriormente laad esempio per i referti e per potenziare l'attività ...

Telemedicina in cardiologia, monitoraggio aritmie e scompenso - Salus QUOTIDIANO NAZIONALE

L’ambito cardiovascolare è quello dove si sono realizzati finora i progressi più significativi, come si evince dalle prime linee guida per la telemedicina in cardiologia, frutto della collaborazione ...Ridurre e abbattere quello che noi chiamiamo rischio residuo che è un rischio del 10% l’anno” cos’ Giuseppe Musumeci, Direttore Cardiologia Ospedale Mauriziano ... aiutandoci con la programmazione. La ...