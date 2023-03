Telemedicina, ecco i vantaggi dell’assistenza sanitaria da remoto tramite le nuove tecnologie (Di domenica 12 marzo 2023) Mai fu più manifesto il disagio subito dalla nostra società – e in special modo il completo disarmo dell’efficienza sanitaria – dinanzi al drammatico quadro della pandemia mondiale Covid-19. Un’assistenza sanitaria, ben basata e proiettata al contatto stretto e diretto con il paziente, ha dovuto serrare le porte davanti a sé; quelle stesse porte che hanno delineato il lungo periodo di lockdown vissuto da tutti noi. Un’antitesi se ci soffermassimo a riflettere; proprio nel momento di maggior bisogno dell’assistenza medica e di strutture sanitarie efficienti, è stato necessario limitare l’accesso agli ospedali e imporre drastiche riduzioni delle consulenze e visite mediche. Per non parlare poi del basso profilo che ha assunto la prevenzione sanitaria in questo triste scenario. Conseguenza di ciò è stato accantonare ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Mai fu più manifesto il disagio subito dalla nostra società – e in special modo il completo disarmo dell’efficienza– dinanzi al drammatico quadro della pandemia mondiale Covid-19. Un’assistenza, ben basata e proiettata al contatto stretto e diretto con il paziente, ha dovuto serrare le porte davanti a sé; quelle stesse porte che hanno delineato il lungo periodo di lockdown vissuto da tutti noi. Un’antitesi se ci soffermassimo a riflettere; proprio nel momento di maggior bisognomedica e di strutture sanitarie efficienti, è stato necessario limitare l’accesso agli ospedali e imporre drastiche riduzioni delle consulenze e visite mediche. Per non parlare poi del basso profilo che ha assunto la prevenzionein questo triste scenario. Conseguenza di ciò è stato accantonare ed ...

