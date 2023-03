Taremi: «Non possiamo sempre essere al 100%. Inter, una speranza» (Di domenica 12 marzo 2023) Mehdi Taremi è sicuramente uno dei giocatori più importanti del Porto che martedì affronterà l’Inter nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. L’attaccante della squadra lusitana, dopo la vittoria di venerdì contro l’Estoril, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida ai nerazzurri. speranza – Mehdi Taremi carica l’ambiente Porto. Non solo dopo la vittoria sull’Estoril, ma anche e soprattutto in vista della partita di martedì contro l’Inter. In palio i quarti di finale di Champions League. Queste le sue parole: «Abbiamo fatto una buona partita, anche se con qualche errore. Ma abbiamo meritato la vittoria. Anche con i cambi siamo riusciti a continuare a dare il massimo e abbiamo vinto, che era la cosa più importante. Non possiamo ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) Mehdiè sicuramente uno dei giocatori più importanti del Porto che martedì affronterà l’nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. L’attaccante della squadra lusitana, dopo la vittoria di venerdì contro l’Estoril, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida ai nerazzurri.– Mehdicarica l’ambiente Porto. Non solo dopo la vittoria sull’Estoril, ma anche e soprattutto in vista della partita di martedì contro l’. In palio i quarti di finale di Champions League. Queste le sue parole: «Abbiamo fatto una buona partita, anche se con qualche errore. Ma abbiamo meritato la vittoria. Anche con i cambi siamo riusciti a continuare a dare il massimo e abbiamo vinto, che era la cosa più importante. Non...

