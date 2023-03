Tardelli: «Inter, qualcosa non va! Totale confusione nel rigore» (Di domenica 12 marzo 2023) Marco Tardelli ospite in studio su Rai 2 nei panni di opinionista ha parlato del momento delicato in casa Inter dopo l’ultima sconfitta in campionato confusione – Marco Tardelli analizza così il momento dei nerazzurri in campionato: «Inzaghi ha perso otto partite e tre ne ha perse prima di giocare la partita in Champions League e tre li ha persi dopo. C’è qualcosa che non va, non riesce a gestire bene questa situazione. Sul rigore di Lautaro Martinez c’è stata una Totale confusione perché l’allenatore dovrebbe essere chi è il primo rigorista. Romelu Lukaku ha segnato quattordici rigori su quattordici calciati. Spero che l’Inter possa recuperare e che Simone Inzaghi sia l’uomo giusto». Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) Marcoospite in studio su Rai 2 nei panni di opinionista ha parlato del momento delicato in casadopo l’ultima sconfitta in campionato– Marcoanalizza così il momento dei nerazzurri in campionato: «Inzaghi ha perso otto partite e tre ne ha perse prima di giocare la partita in Champions League e tre li ha persi dopo. C’èche non va, non riesce a gestire bene questa situazione. Suldi Lautaro Martinez c’è stata unaperché l’allenatore dovrebbe essere chi è il primo rigorista. Romelu Lukaku ha segnato quattordici rigori su quattordici calciati. Spero che l’possa recuperare e che Simone Inzaghi sia l’uomo giusto».-News - Ultime notizie e ...

