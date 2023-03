Tananai, chi è la fidanzata Sara: età, lavoro, foto e Instagram (Di domenica 12 marzo 2023) Tananai è uno dei cantanti italiani più in auge del momento ed è salito sul palco dell’Ariston per gareggiare a Sanremo 2023. Da sempre la sua vita privata è al centro dell’attenzione dei e delle fans, sapete chi è la sua fidanzata? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla loro storia d’amore. Tananai è fidanzato con Sara, chi è Il vero nome di Tananai è Alberto Cotta Ramusino e ha conosciuto Sara Marino, la sua attuale fidanzata nell’estate del 2020. I due sono felicemente fidanzati e lei condivide molte foto di coppia sul suo profilo Instagram personale. Lui è molto attento e non se ne lascia sfuggire nemmeno una, le commenta tutte in modo molto dolce, tipo: “Come sei bella“, “Quanto ti amo”. Lui è riservatissimo e non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 marzo 2023)è uno dei cantanti italiani più in auge del momento ed è salito sul palco dell’Ariston per gareggiare a Sanremo 2023. Da sempre la sua vita privata è al centro dell’attenzione dei e delle fans, sapete chi è la sua? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla loro storia d’amore.è fidanzato con, chi è Il vero nome diè Alberto Cotta Ramusino e ha conosciutoMarino, la sua attualenell’estate del 2020. I due sono felicemente fidanzati e lei condivide moltedi coppia sul suo profilopersonale. Lui è molto attento e non se ne lascia sfuggire nemmeno una, le commenta tutte in modo molto dolce, tipo: “Come sei bella“, “Quanto ti amo”. Lui è riservatissimo e non ...

