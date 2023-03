(Di domenica 12 marzo 2023) E’ stato sorteggiato ilprincipale del torneo Wta 1000 di: c’è la numero uno al mondo Igare il, per l’Italia tra le altreanche Martina(col bye) e Camila. Per quanto riguarda le avversarie delle azzurre al primo turno, c’è Lucia Bronzetti contro l’americana Pera, Elisabetta Cocciaretto contro Parrizas Diaz e Jasmine Paolini contro Maria, tutte nella parte alta, mentre Camilapesca una qualificata all’esordio ma al secondo turno c’è Pegula. Di seguito ecco ilcompleto in costante aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYWTA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oktennis : Avanti #Sabalenka, #Bencic sorpresa da #Teichmann. Il resoconto del tabellone femminile da #IndianWells ?? - zazoomblog : Tabellone Wta Indian Wells 2023: Swiatek guida il seeding presenti Trevisan e Giorgi - #Tabellone #Indian #Wells #2… - sportface2016 : #BNPParibasOpen | Il tabellone femminile #IndianWells2023 - sportface2016 : #IndianWells: ecco il tabellone femminile - Alessan08219321 : RT @Eurosport_IT: Uno sguardo al tabellone di Indian Wells ???????? #EurosportTENNIS | #ATP | #IndianWells -

...Karen Khachanov e Alejandro Davidovich - Fokina - unico match di oggi nelmaschile tra due teste di serie - e quella tra Andrey Rublev e Ugo Humbert . Per quanto riguarda la situazione...Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022... n°10 del, e una Sofia Kenin che, precipitata al n°170 del ranking, sta cercando di ... La n°10si è subito portata sul 4 - 1 e due servizi , subito persi però entrambi. Kenin si è portata ...

WTA Indian Wells 2023: il tabellone di Camila Giorgi. Una qualificata al debutto, poi Pegula al secondo turno OA Sport

Il confronto inedito tra la giovane americana classe 2001 e l’anziana canadese classe 2000 vede prevalere, non senza alcuni grattacapi, la “vecchia guardia”. Per un’oretta circa Bianca Andreescu si de ...La campagna di difesa del titolo californiano ha visto Iga Swiatek esordire perdendo un solo game contro l'americana Claire Liu. Vincono pure le due finaliste dello US Open 2021, per Emma ora ci sarà ...