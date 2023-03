SuperLega | Perugia chiude a punteggio pieno | i verdetti della Regular Season e il tabellone dei Play Off Scudetto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yuumi_Chan14 : RT @iVolleymagazine: Pallavolo SuperLega - Ishikawa: 'Con Perugia una partita molto difficile, ma abbiamo la possibilità di vincere' https:… - minminmil : RT @iVolleymagazine: Pallavolo SuperLega - Ishikawa: 'Con Perugia una partita molto difficile, ma abbiamo la possibilità di vincere' https:… - _1siy4_23 : RT @iVolleymagazine: Pallavolo SuperLega - Ishikawa: 'Con Perugia una partita molto difficile, ma abbiamo la possibilità di vincere' https:… - aCkphQBvUq7Mk0F : RT @iVolleymagazine: Pallavolo SuperLega - Ishikawa: 'Con Perugia una partita molto difficile, ma abbiamo la possibilità di vincere' https:… - EHEAAOO : RT @sportface2016: #Volley #Superlega | #Perugia batte #Civitanova e chiude imbattuta, #Siena retrocede -

La regular season della Superlega conferma la Sir Safety Susa Perugia nel ruolo del rullo compressore. La squadra di Andrea Anastasi vince tutte e 22 le partite della stagione regolare, chiudendo il primo capitolo del campionato. Per la Superlega invece via ai playoff nel prossimo fine settimana. Per i Block Devils nei quarti l'avversario sarà determinato dai risultati.

Superlega, Perugia chiude la regular season con tutte vittorie. Siena retrocede la Repubblica

Pallavolo SuperLega - Ishikawa: "Con Perugia una partita molto difficile, ma abbiamo la possibilità di vincere" ...L'ultima giornata della stagione regolare sancisce il record storico degli umbri e l'addio alla categoria dei toscani, sconfitti 3-0 a Monza. Si salva Taranto, malgrado il ko (3-0) a Milano. Trento co ...