Sui migranti la destra contraddice se stessa. E l'opposizione non se ne accorge (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo l'economia e l'Europa, la maggioranza di Meloni fa un'altra cosa di sinistra: allunga i permessi di soggiorno, riattiva i flussi d’ingresso regolari, li proietta su base triennale, addirittura inaugura canali di accesso sulla formazione professionale Leggi su huffingtonpost (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo l'economia e l'Europa, la maggioranza di Meloni fa un'altra cosa di sinistra: allunga i permessi di soggiorno, riattiva i flussi d’ingresso regolari, li proietta su base triennale, addirittura inaugura canali di accesso sulla formazione professionale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : ++ LIBERO: 'ALLA TESTA DEL CORTEO DI CUTRO IL CONDANNATO A 13 ANNI MIMMO LUCANO: LUCRAVA SUI MIGRANTI' ++ - rulajebreal : Tanta ammirazione per il mio amico ?@GaryLineker? che ha paragonato la politica???? sui migranti al nazismo. LA BBC l… - nelloscavo : La @guardiacostiera non ci sta a fare da capro espiatorio di scelte politiche che hanno perfino imposto il silenzio… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Il nuovo accordo per “risolvere” la crisi migratoria è stato presentato dal Primo Ministro Alexander De Croo e da Nicol… - FabioBenedett18 : RT @Stocca64: Quando ti tocca manifestare per il lavoro che hai perso, favoreggiamento di #immigrazione clandestina. Ex sindaco #MimmoLucan… -