«Stuprata sul traghetto»: nave Palermo-Cagliari bloccata in Sicilia (Di domenica 12 marzo 2023) La partenza della nave Grimaldi che collega Palermo con Cagliari sta subendo un ritardo di diverse ore a causa di un presunto episodio di violenza sessuale . L’imbarcazione Europa Palace, che avrebbe... Leggi su feedpress.me (Di domenica 12 marzo 2023) La partenza dellaGrimaldi che collegaconsta subendo un ritardo di diverse ore a causa di un presunto episodio di violenza sessuale . L’imbarcazione Europa Palace, che avrebbe...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettaDelSud : ?? +++ ULTIM'ORA +++ La partenza della nave #Grimaldi che collega #Palermo con #Cagliari sta subendo un ritardo di… - beat_oven : RT @gabrisanto92: Quando invece che riflettere sul significato profondo delle parole si dà ascolto a fantomatici intellettuali in stile Mur… - ema_sct : RT @gabrisanto92: Quando invece che riflettere sul significato profondo delle parole si dà ascolto a fantomatici intellettuali in stile Mur… - VillaIsolina : RT @gabrisanto92: Quando invece che riflettere sul significato profondo delle parole si dà ascolto a fantomatici intellettuali in stile Mur… - Mesoliticamente : RT @gabrisanto92: Quando invece che riflettere sul significato profondo delle parole si dà ascolto a fantomatici intellettuali in stile Mur… -