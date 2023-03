Studente italiano sfregia un monumento in gita: condannato a 2 anni (Di domenica 12 marzo 2023) condannato a due anni di reclusione il giovane Studente italiano in gita scolastica a Malta che ha sfregiato un monumento del neolitico nel sito di Ggantija, sito archeologico riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Il... Leggi su europa.today (Di domenica 12 marzo 2023)a duedi reclusione il giovaneinscolastica a Malta che hato undel neolitico nel sito di Ggantija, sito archeologico riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Il...

