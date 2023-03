Studente italiano in gita a Malta sfregia monumento patrimonio dell’Unesco. Condannato a 2 anni (Di domenica 12 marzo 2023) Uno Studente italiano è stato multato per 15.000 euro e Condannato con sospensione della pena a due anni di reclusione dopo essere stato sorpreso a vandalizzare i templi di ?gantija a Gozo. Lo riferisce... Leggi su feedpress.me (Di domenica 12 marzo 2023) Unoè stato multato per 15.000 euro econ sospensione della pena a duedi reclusione dopo essere stato sorpreso a vandalizzare i templi di ?gantija a Gozo. Lo riferisce...

