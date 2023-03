Stromae | dal personale all’universale | da canzoni a hit mondiali

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 marzo 2023), star internazionale della pop dance belga, al netto dei suoi 38 anni oggi e di tre dischi di successo mondiale, ha raggiunto la prima vetta della sua carriera. Se con Cheese (2009) aveva fatto irruzione in un’industria musicale anestetizzata come una ventata d’aria nuova, con i successivi Racine Carrée (2013) e Multitude (2022) ci ha dato le misure di un uomo dal talento enorme che diventa star mondiale. Da Alors on dance a Formidable Alors on dance è contenuto in Cheese, il primo album di. Il brano, diventato tormentone nell’estate del 2010, adotta la danza come strategia per soffocare le difficoltà della vita. Già dal primo album, la cifra stilistica dell’artista belga originario del Ruanda era chiara: attingere dal proprio bagaglio di emozioni ed esperienze personali per raggiungere il pubblico mondiale. In Tous les Memes ...