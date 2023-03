Striscia la Notizia, tornano dietro al bancone Gerry Scotti e Francesca Manzini: le dichiarazioni (Di domenica 12 marzo 2023) dei due conduttori Dopo il successo dei siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari, da domani, lunedì 13 marzo, tornano dietro al bancone di Striscia la Notizia Gerry Scotti e Francesca Manzini. La coppia rimarrà alla guida del Tg satirico di Antonio Ricci fino a sabato 1° aprile. Per Gerry Scotti sarà la tredicesima edizione a Striscia – con 476 puntate all’attivo – e la quarta al fianco di Francesca Manzini: «Solitamente non mi piace valutare le esperienze o le emozioni con i numeri però, sapendo che nel periodo in cui condurrò con Michelle – ossia tra poco – raggiungerò le 500 puntate di Striscia la Notizia, mi ... Leggi su 361magazine (Di domenica 12 marzo 2023) dei due conduttori Dopo il successo dei siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari, da domani, lunedì 13 marzo,aldila. La coppia rimarrà alla guida del Tg satirico di Antonio Ricci fino a sabato 1° aprile. Persarà la tredicesima edizione a– con 476 puntate all’attivo – e la quarta al fianco di: «Solitamente non mi piace valutare le esperienze o le emozioni con i numeri però, sapendo che nel periodo in cui condurrò con Michelle – ossia tra poco – raggiungerò le 500 puntate dila, mi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaMa94537797 : RT @ginamannini: STRISCIA LA NOTIZIA è regolare che al GFVip hanno squalificato G. Lamborghini che poi è stata sempre in studio e addirittu… - AlessandraAuci : RT @ginamannini: STRISCIA LA NOTIZIA è regolare che al GFVip hanno squalificato G. Lamborghini che poi è stata sempre in studio e addirittu… - Foggy9748 : RT @ginamannini: STRISCIA LA NOTIZIA è regolare che al GFVip hanno squalificato G. Lamborghini che poi è stata sempre in studio e addirittu… - ginamannini : STRISCIA LA NOTIZIA è regolare che al GFVip hanno squalificato G. Lamborghini che poi è stata sempre in studio e ad… - iosonoangee : megan riesco a vederla solo a striscia la notizia altro che serale -