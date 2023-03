Strage di Cutro, trovati i corpi di altre tre vittime del naufragio: sono un uomo e due bambini (Di domenica 12 marzo 2023) Il mare continua a restituire i corpi della Strage di Cutro. Nella giornata di domenica sono altre tre le vittime individuate dai soccorritori che fanno salire a 79 il numero delle persone che hanno perso la vita nel naufragio di fronte alle coste calabresi. E tra queste, secondo le ultime informazioni circolate, ci sono un uomo e due bambini. Sale così a 33 il numero dei minori che hanno perso la vita in quella che è solo l’ultima tragedia nel Mediterraneo: 24 di loro avevano meno di 12 anni. I corpi dell’uomo e di uno dei due bambini sono stati individuati in mattinata nella zona di Praialonga, un paio di chilometri a nord del luogo del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Il mare continua a restituire idelladi. Nella giornata di domenicatre leindividuate dai soccorritori che fanno salire a 79 il numero delle persone che hanno perso la vita neldi fronte alle coste calabresi. E tra queste, secondo le ultime informazioni circolate, ciune due. Sale così a 33 il numero dei minori che hanno perso la vita in quella che è solo l’ultima tragedia nel Mediterraneo: 24 di loro avevano meno di 12 anni. Idell’e di uno dei duestati individuati in mattinata nella zona di Praialonga, un paio di chilometri a nord del luogo del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Uno degli aspetti che mostra la mancanza di rispetto per i morti nella strage di Cutro, è la confusione sui numeri.… - il_cappellini : Se un gruppo di sceneggiatori si fosse seduto intorno a un tavolo per inventare delle scene al solo scopo denigrare… - SeaWatchItaly : ?? Oggi saremo a #Cutro per portare solidarietà alle vittime della strage, vicinanza ai loro cari, dissenso alle pol… - maurobiani : #persone #migranti #rifugiati #strage #Cutro #Mediterraneo Viva Asd #AthleticBrighela che non è stato indifferente… - fdondi1 : RT @il_cappellini: Se un gruppo di sceneggiatori si fosse seduto intorno a un tavolo per inventare delle scene al solo scopo denigrare il g… -