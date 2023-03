Strage di Cutro, trovati i corpi di altre tre vittime del naufragio: c’è anche un bambino (Di domenica 12 marzo 2023) Altri tre corpi di vittime della Strage di Cutro sono stati recuperati dai soccorritori. Due di loro sono un bambino piccolo di un’età non ancora identificata e un uomo che sono stati trovati nella zona di Praialonga, un paio di chilometri a nord del luogo del naufragio a Steccato di Cutro. Sul terzo corpo non sono ancora stati diffusi dettagli riguardanti l’identità e il ritrovamento. Con i corpi recuperati oggi sale a 79 il numero delle vittime, 32 delle quali minori e tra loro 23 che avevano meno di 12 anni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Altri tredidelladisono stati recuperati dai soccorritori. Due di loro sono unpiccolo di un’età non ancora identificata e un uomo che sono statinella zona di Praialonga, un paio di chilometri a nord del luogo dela Steccato di. Sul terzo corpo non sono ancora stati diffusi dettagli riguardanti l’identità e il ritrovamento. Con irecuperati oggi sale a 79 il numero delle, 32 delle quali minori e tra loro 23 che avevano meno di 12 anni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Uno degli aspetti che mostra la mancanza di rispetto per i morti nella strage di Cutro, è la confusione sui numeri.… - SeaWatchItaly : ?? Oggi saremo a #Cutro per portare solidarietà alle vittime della strage, vicinanza ai loro cari, dissenso alle pol… - il_cappellini : Se un gruppo di sceneggiatori si fosse seduto intorno a un tavolo per inventare delle scene al solo scopo denigrare… - matteo_turri : RT @il_cappellini: Se un gruppo di sceneggiatori si fosse seduto intorno a un tavolo per inventare delle scene al solo scopo denigrare il g… - angela_massi : RT @JigginoRuss: È importante che si tenga una manifestazione contro la strage DI STATO a Cutro. Una volta però, dopo stragi del genere, il… -