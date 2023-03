Strage di Cutro, l’esposto che mette “paura”: la strage si doveva e si poteva evitare (Di domenica 12 marzo 2023) Il naufragio di Cutro era prevedibile ed evitabile e le autorità italiane responsabili devono essere chiamate a risponderne. Lo scrivono con “fondata ragione” in un esposto collettivo presentato il 9 marzo alla Procura di Crotone 40 organizzazioni della società civile italiana ed europea, chiedendo di fare luce sul naufragio di domenica 26 febbraio a Steccato di Cutro, costato la vita ad almeno 72 persone, tra cui molti bambini. “Prevedibile”, alla luce delle informazioni comunicate da Frontex, ed “evitabile” se solo la normativa nazionale e internazionale in tema di soccorsi in mare “fosse stata puntualmente applicata da parte delle autorità a ciò preposte”. mettendo in fila i fatti con cura nelle 26 pagine dell’esposto, le organizzazioni chiedono alla Procura di condurre “indagini accurate in relazione anche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 marzo 2023) Il naufragio diera prevedibile ed evitabile e le autorità italiane responsabili devono essere chiamate a risponderne. Lo scrivono con “fondata ragione” in un esposto collettivo presentato il 9 marzo alla Procura di Crotone 40 organizzazioni della società civile italiana ed europea, chiedendo di fare luce sul naufragio di domenica 26 febbraio a Steccato di, costato la vita ad almeno 72 persone, tra cui molti bambini. “Prevedibile”, alla luce delle informazioni comunicate da Frontex, ed “evitabile” se solo la normativa nazionale e internazionale in tema di soccorsi in mare “fosse stata puntualmente applicata da parte delle autorità a ciò preposte”.ndo in fila i fatti con cura nelle 26 pagine del, le organizzazioni chiedono alla Procura di condurre “indagini accurate in relazione anche ...

