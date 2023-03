Strage Cutro, l’iniziativa del Catanzaro: “Sostegno concreto ai superstiti” (Di domenica 12 marzo 2023) Il Catanzaro omaggerà le vittime della Strage di Cutro in occasione del match di lunedì contro il Crotone con “un Sostegno concreto ai superstiti e alle loro famiglie”. Il direttore generale Diego Foresti, assieme al referente calabrese dell’Eye Sport, Mario Tavano, ha illustrato i dettagli alla stampa dell’iniziativa. “Assieme alla proprietà che è sempre attenta al sociale – ha spiegato Foresti – abbiamo pensato che il dramma dei migranti morti a poche decine di chilometri da Catanzaro e Crotone dovesse essere ricordato nel corso di una partita che, seppure sentita, non può farci dimenticare quanto successo solo qualche giorno fa. Si è così deciso, anche grazie all’apporto del nostro sponsor tecnico, di scendere in campo con una maglia speciale, con ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Ilomaggerà le vittime delladiin occasione del match di lunedì contro il Crotone con “unaie alle loro famiglie”. Il direttore generale Diego Foresti, assieme al referente calabrese dell’Eye Sport, Mario Tavano, ha illustrato i dettagli alla stampa del. “Assieme alla proprietà che è sempre attenta al sociale – ha spiegato Foresti – abbiamo pensato che il dramma dei migranti morti a poche decine di chilometri dae Crotone dovesse essere ricordato nel corso di una partita che, seppure sentita, non può farci dimenticare quanto successo solo qualche giorno fa. Si è così deciso, anche grazie all’apporto del nostro sponsor tecnico, di scendere in campo con una maglia speciale, con ...

