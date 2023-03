Strafalcioni agli esami | ' Mussolini comunista | Segre discriminata perché di colore'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alessiomagno1 : RT @Silvia240907: @alessiomagno1 @Marooned74 @CocaColaIT Ho dovuto leggere la frase due volte. E sì che sono abituata agli strafalcioni deg… - Silvia240907 : @alessiomagno1 @Marooned74 @CocaColaIT Ho dovuto leggere la frase due volte. E sì che sono abituata agli strafalcioni degli studenti ???? - omcolcapel : @gippu1 Andata grazie agli strafalcioni di Irrati, ritorno grazie a quelli dell’ingiustizia sportiva - focaprotonica : @DemianDee Mancano quattro schermate di risposte a tono mie agli strafalcioni suoi. Che sosteneva di stare facendo… - AnnaKayak_ : @levrierog @glatorre762011 Aahahah adoro quelli che dicono agli altri che sono ignoranti, e fanno questi strafalcio… -

Immancabile, come ogni elenco diche si rispetti, Gabriele D'Annunzio . Sarebbe stato banale definire il poeta vate un 'estetista': uno strafalcione di cui si sono effettivamente ...Una serie diche rischia di appannare l'immagine del governo Meloni . La presidente del Consiglio ... Restaatti, però, un video in diretta televisiva che conferma la sua posizione ...... educando gli studenti come futuri cecchini, dobbiamo continuare a segnalare le esternazioni più inquietanti: dai propositi precettistici antipedagogiciculturali fino...

Aspettando gli Oscar 2023: gli errori beauty da non ripetere AMICA - La rivista moda donna

Ogni anno il portale Skuola.net colleziona grazie ai racconti delle ragazze e dei ragazzi che sono stati protagonisti dei colloqui ...La serie di Rai 2 Mare Fuori sta riscuotendo un enorme successo e i suoi protagonisti dopo varie ospitate, tra cui Sanremo, Domenica In e C'è Posta per Te, sono diventati gli idoli del popolo social, ...