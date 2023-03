Stipendi magri | sul potere d' acquisto del ceto medio si gioca il futuro del Pil

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 marzo 2023) Il dinamismo con cui ha preso il volo l'inflazione, in brevissimo tempo, meno di 12 mesi, o peggio del contenuto del carrello della spesa corrente e con esso di ogni servizio che da essi deriva e ne consegue, ristorazione e annessi in primis, è esattamente all'opposto di quello che è stato il percorso deldiche si è logorato nello stesso periodo, del doppio dell'inflazione ufficiale e dei prezzi del carrello. A questa situazione, se dovesse proseguire nell'intero arco dell'anno, non potrebbe che seguire un stagflazione di durata imprevedibile. Una situazione con ripercussioni avvertite su una larga fascia di popolazione delle città e in particolare di quelle metropolitane del nord Italia dove il costo della vita è parametrato a quello delle maggiori città europee, con la differenza che i redditi, sopratutto quelli da lavoro dipendente, ...