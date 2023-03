(Di domenica 12 marzo 2023)ha dubbi sulle reali possibilità dell’di completare la stagione al meglio. L’ex difensore, pur ribadendo di essere amico di Inzaghi, manifesta le sue perplessità per la gestione del tecnico. Ne ha parlato a TG Sport – Speciale Campionato su Rai Sport +. CALO EVIDENTE – Guglielmoguarda i fatti: «Ile, purtroppo per l’assistiamo a un’involuzione. La squadra non riesce a dare continuità, non solo di risultati ma direi anche di prestazioni. Una squadra che subisce troppi gol, una squadra che non ha quella ferocia della grandissima squadra che vuole lottare per un obiettivo importante. Una squadra a volte slegata, ha avuto sicuramente il problema di Romelu Lukaku che è stato fuori per tanto tempo ma è un alibi che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Stendardo: «Inter, i numeri schiacciano le parole. Ambizioni diverse» - - infoitsport : Stendardo: «Lukaku, gli infortuni hanno condizionato il rendimento dell’Inter» - internewsit : Stendardo: «Lukaku, gli infortuni hanno condizionato il rendimento dell'Inter» - -

In Economia invece la laurea dell'ex terzino giapponese di Cesena e, Yuko Nagatomo, mentre in Giurisprudenza si è laureato l'ex difensore di Lazio e Atalanta, Guglielmo, che è ...Ospite dell'ex calciatore Guglielmo, il dirigente biancoceleste ne ha per tutti mettendo ... Oggi ci sono società, anche di prima fascia, come Juve, Roma, Milan eche tecnicamente sono ...In Economia invece la laurea dell'ex terzino giapponese di Cesena e, Yuko Nagatomo, mentre in Giurisprudenza si è laureato l'ex difensore di Lazio e Atalanta, Guglielmo, che è ...

Stendardo: «Inter, i numeri schiacciano le parole. Ambizioni diverse» Inter-News.it

Il doppio ex ha rilasciato un’intervista sulle colonne de Il Mattino Di seguito un estratto delle parole di Guglielmo Stendardo: “Il Napoli finora ha fatto qualcosa di straordinario. Anche statisticam ...TRE PUNTI CONQUISTABILI – Guglielmo Stendardo non vede all’orizzonte problemi per l’Inter oggi: «Dovrebbe approfittarne, al di là dei meriti del Lecce è una partita che dovrebbe vincere. Però è inutil ...