Stefano Cavalieri scomparso inspiegabilmente nel nulla | tragico epilogo

(Di domenica 12 marzo 2023) Fine delle speranze, si sono concluse nel piùdei modi le ricerche di, il giovane di 26 annila sera di martedì 7 marzo a Comacchio, nel Ferrarese. Ieri è stato ritrovato morto in un...

Comacchio. È arrivato il triste epilogo nelle ricerche di, il 26enne che era scomparso a Comacchio durante la serata di martedì 7 marzo, quando si era allontanato dal bar Chiosco, facendo perdere le proprie tracce. La tragica scoperta è ...È stato ritrovato privo di vita all'interno della sua auto , sul fondo di un canale che costeggia via Marina a Comacchio , nel Ferrarese,, pescatore di vongole 26enne di cui non si avevano più notizie dalla sera di martedì. La vettura del ragazzo , una Bmw , è stata individuata questa mattina seguendo le tracce ...Si sono concluse con l'epilogo più tragico le ricerche di, il giovane di 26 anni scomparso la sera di martedì 7 marzo a Comacchio , nel Ferrarese. Il ragazzo è stato ritrovato morto in un canale della zona, all'interno della sua auto. L'...

Scomparso a Comacchio, il 26enne Stefano Cavalieri ritrovato morto: era finito con l'auto in un canale Virgilio Notizie

I carabinieri hanno notato tracce della fuoriuscita della Bmw lungo l’argine di via Marina. Cavalieri avrebbe perso il controllo dell’auto all’uscita di una curva finendo nell’acqua.La notizia ha gettato il paese nello sconforto dopo giorni di apprensione per il pescatore. Negri: "Sono vicino alla famiglia, verrà osservato un minuto di silenzio in tutti gli uffici". .