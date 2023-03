"Stanno facendo di tutto": la voce su Bonolis che fa tremare Mediaset (Di domenica 12 marzo 2023) Paolo Bonolis potrebbe lasciare la tv? Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo Tv, il conduttore starebbe accarezzando la possibilità di mollare tutto. Una meritata pensione dopo 30 anni di carriera. Ma Mediaset, sempre secondo alcune voci di corridoio starebbe facendo di tutto per evitare che il conduttore possa davvero rinunciare al piccolo schermo. Bonolis è una vera e propria icona del Biscione. Da giovanissimo era in conduzione nei programmi per ragazzi, poi i quiz show e la consacrazione con la prima serata. Pensare a Mediaset senza Bonolis è davvero surreale. Ma secondo quanto riporta il settimanale l'ipotesi di un ritiro non è del tutto campata in aria. A quanto pare il conduttore potrebbe decidere di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Paolopotrebbe lasciare la tv? Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo Tv, il conduttore starebbe accarezzando la possibilità di mollare. Una meritata pensione dopo 30 anni di carriera. Ma, sempre secondo alcune voci di corridoio starebbediper evitare che il conduttore possa davvero rinunciare al piccolo schermo.è una vera e propria icona del Biscione. Da giovanissimo era in conduzione nei programmi per ragazzi, poi i quiz show e la consacrazione con la prima serata. Pensare asenzaè davvero surreale. Ma secondo quanto riporta il settimanale l'ipotesi di un ritiro non è delcampata in aria. A quanto pare il conduttore potrebbe decidere di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : #Iran: si sono moltiplicati gli attacchi con il gas nelle scuole femminili e sono decine le ragazze finite in osped… - mirkonicolino : #Allegri a #DAZN: 'I ragazzi devono stare sereni e tranquilli perché abbiamo fatto 50 punti. Stanno facendo una cos… - AngeloCiocca : @UltimaGenerazi1 e @fffitalia lo sanno che le emissioni a livello globale non sono mai state così alte? Tranne que… - Adenesina22 : RT @HerrLeukos: @Adenesina22 Molte persone stanno in una relazione solo perché non sanno stare sole e il fatto che tu ti stia facendo quest… - Rashfordianoo : @alessioj00 @antonioamodio22 Ma Dybala faceva la differenza al palermo, quelli menzionati tranne Fagioli non stanno… -