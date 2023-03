"Stanno arrivando a Kiev": la svolta (clamorosa) che fa tremare la Russia (Di domenica 12 marzo 2023) «Faremo pagare alla Russia la sua guerra atroce». È una Ursula von der Leyen scatenata quella che ha incontrato ieri a Washington Joe Biden. La presidente della Commissione europea ha ringraziato gli Stati Uniti per «aver aiutato» l'Europa a liberarsi dalla dipendenza dal combustibile fossile russo. «Ci avete aiutato ad affrontare la crisi energetica». «Noi- ha aggiunto - siamo uniti nel sostenere l'Ucraina che combatte per la libertà e per l'indipendenza». Il viaggio di Ursula a Washington cade nel giorno in cui a Kiev arrivano i primi sistemi contraereei Patriot. All'indomani del diluvio di 95 missili russi, fra cui i Kinzhal ipersonici, riconosciuti dagli stessi ucraini come “non intercettabili”, il Financial Times ha dato notizia dell'avvenuto arrivo in Ucraina della prima di due batterie di missili antiaerei e antimissile MIM-104 Patriot, promessi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) «Faremo pagare allala sua guerra atroce». È una Ursula von der Leyen scatenata quella che ha incontrato ieri a Washington Joe Biden. La presidente della Commissione europea ha ringraziato gli Stati Uniti per «aver aiutato» l'Europa a liberarsi dalla dipendenza dal combustibile fossile russo. «Ci avete aiutato ad affrontare la crisi energetica». «Noi- ha aggiunto - siamo uniti nel sostenere l'Ucraina che combatte per la libertà e per l'indipendenza». Il viaggio di Ursula a Washington cade nel giorno in cui aarrivano i primi sistemi contraereei Patriot. All'indomani del diluvio di 95 missili russi, fra cui i Kinzhal ipersonici, riconosciuti dagli stessi ucraini come “non intercettabili”, il Financial Times ha dato notizia dell'avvenuto arrivo in Ucraina della prima di due batterie di missili antiaerei e antimissile MIM-104 Patriot, promessi ...

Dal mare centinaia bottiglie di ketchup su spiagge del Salento Centinaia di bottiglie di plastica per il ketchup e la maionese, le prime vuote e le seconde piene e ancora sigillate, stanno arrivando sulle coste del Salento. Le bottiglie sono entrambe di provenienza americana e come siano finite in mare, al momento, è un mistero. Le bottiglie per il ketchup sono rosse e sono ... Mattarella tra pochi giorni in Kenya. L'analisi di Giovanni Carbone (Ispi) Netti segni di ripresa stanno invece arrivando dal settore turistico, che rappresenta il 10,4 per cento dell'economia del Kenya e la principale fonte di valuta estera, duramente colpito dalla ... Cittadella - Palermo, Di Mariano: 'Preferisco non fare gol ma che la squadra vinca' In questo momento stanno arrivando i gol ma quello che conta è che dobbiamo assolutamente vincere queste partite". SERIE B E RIGORISTA Sono diventati cinque adesso i pareggi consecutivi del Palermo, ... Barcone con 47 migranti alla deriva, persi i contatti dopo l'allarme della mattinata Secondo Sea Watch le autorità italiane hanno chiesto l'intervento della Guardia costiera libica, ma ancora in serata i soccorsi non erano arrivati ...