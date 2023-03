Squadre miste sul campo del Centro Tecnico Federale di Casnate con Bernate per dire no alle discriminazioni razziali (Di domenica 12 marzo 2023) Un campo di calcio, tanti giovani atleti e un pallone. Tanto basta per giocare, sorridere e divertirsi insieme. Ecco come nasce l’attività promossa dalla FIGC – Settore Giovanile Scolastico, che ha radunato gli U12 di Inter e Milan in un mini torneo a Squadre miste per la promozione dei valori sani che lo sport sa trasmettere: inclusione, rispetto e socialità. A fare da palcoscenico il Centro Tecnico Federale di Casnate con Bernate, in provincia di Como, dove i piccoli nerazzurri e rossoneri si sono identificati sotto gli stessi colori. L’iniziativa che si è svolta davanti ai rappresentanti di FIGC, Inter e Milan, infatti, rientra nella campagna Federale #UnitiDagliStessiColori nata lo scorso anno in occasione della Giornata ... Leggi su seriea24 (Di domenica 12 marzo 2023) Undi calcio, tanti giovani atleti e un pallone. Tanto basta per giocare, sorridere e divertirsi insieme. Ecco come nasce l’attività promossa dalla FIGC – Settore Giovanile Scolastico, che ha radunato gli U12 di Inter e Milan in un mini torneo aper la promozione dei valori sani che lo sport sa trasmettere: inclusione, rispetto e socialità. A fare da palcoscenico ildicon, in provincia di Como, dove i piccoli nerazzurri e rossoneri si sono identificati sotto gli stessi colori. L’iniziativa che si è svolta davanti ai rappresentanti di FIGC, Inter e Milan, infatti, rientra nella campagna#UnitiDagliStessiColori nata lo scorso anno in occasione della Giornata ...

