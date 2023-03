Sport in tv oggi domenica 12 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 12 marzo 2023)122023, saranno di scena diversi: gliinvernali con le gare dei Mondiali di short track, di Coppa del Mondo di sci alpino, sci di fondo, sci freestyle, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard e biathlon, e dei Mondiali Youth / Junior di biathlon, il tennis con i tornei ATP e WTA, la pallanuoto con la World Cup, e molti altri ancora. Si chiuderà ad Oestersund, in Svezia, l’ottava tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di biathlon: la prima gara della giornata sarà la 12.5 km mass start femminile delle ore 13.00, che vedrà al via 30 atlete. L’Italia sarà rappresentata da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer ed Hannah Auchentaller. Ad Oslo, in Norvegia, la tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo si chiuderà con la 50 km tl con partenza in linea femminile: le speranze ...