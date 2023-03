Spare | il rimpianto del principe Harry | Non dovevo trattare mia mamma così

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 12 marzo 2023) Ilnel suo libro Soare- il minore, racconta di avere un vero e proprio rammarico nei confronti di Lady D Con l’uscita della sua biografia, il secondo genito di Re Carlo ha scosso nuovamente il clima a casa Windsor. Dalle accuse alla cognata Kate Middleton, all’indifferenza del fratello William e del padre,ha colto la palla al balzo per levarsi ogni sassolino dalla scarpa. Dopo la scomparsa diLady Diana, ilafferma che aveva capito sin da subito che, dopo la madre la prossima vittima del sistema sarebbe stata sua moglie Meghan Markle. Il pensiero suicida delladei suoi figli ha portato il secondo genito del Re ad abbandonare per sempre il suo titolo e la famiglia reale. Un comportamento che per molti è stato in accettabile, ma nel suo ...