Spalletti: «Koulibaly sembrava snobbasse perché era convinto della sua forza, Kim rassicura tutti»

Nella conferenza stampa post Napoli-Atalanta di ieri, l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha ragionato sulla differenza che c'è tra l'ex Napoli Kalidou Koulibaly e Kim Min-jae, comprato dal Napoli in estate per sostituire il senegalese passato al Chelsea. Spalletti ha parlato dei due difensori come di calciatori molto simili dal punto di vista del fisico, ma con una differenza importante. Koulibaly, a volte, ha dichiarato, sembrava snobbasse perché era troppo convinto della sua forza, Kim invece quando sente avvicinarsi il pericolo rassicura tutti e prova ad evitarlo. «Kim e Koulibaly sono due calciatori molto simili, hanno questa esuberanza fisica nel fare ...

