‘Sono un pessimo nipote, non vado mai a trovarla’: le scuse di Lazza alla nonna in diretta (Di domenica 12 marzo 2023) Dischi di platino, milioni di ascolti su Spotify e un trionfo al Festival di Sanremo, eppure Lazza ha detto di essere “un pessimo nipote”. Con queste parole il cantante ha chiesto scusa alla nonna in diretta nazionale durante la sua partecipazione alla trasmissione Domenica In. Lazza: chi è, età, carriera, canzoni, fidanzata, Instagram, Cenere a Sanremo 2023 Lazza ospite a Domenica In: “Sono un pessimo nipote” Lazza ha chiamato la nonna in diretta, dato che era da tempo che non la andava a trovare. Il rapper di Milano stava promuovendo il suo disco a Domenica In e con Mara Venier stava parlando di sé, della sua vita e della sua carriera. Ma ad un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 marzo 2023) Dischi di platino, milioni di ascolti su Spotify e un trionfo al Festival di Sanremo, eppureha detto di essere “un”. Con queste parole il cantante ha chiesto scusainnazionale durante la sua partecipazionetrasmissione Domenica In.: chi è, età, carriera, canzoni, fidanzata, Instagram, Cenere a Sanremo 2023ospite a Domenica In: “Sono unha chiamato lain, dato che era da tempo che non la andava a trovare. Il rapper di Milano stava promuovendo il suo disco a Domenica In e con Mara Venier stava parlando di sé, della sua vita e della sua carriera. Ma ad un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : ‘Sono un pessimo nipote, non vado mai a trovarla’: le scuse di Lazza alla nonna in diretta - AstroWLAN : @martinowong @giubileif Per quanto le auto elettriche rappresentino un prodotto molto interessante hanno un grandis… - BussolinoMarco : @beppesevergnini @Corriere Magari è per motivare i suoi giocatori che ne dici?? Come giornalista ti trovo pessimo m… - lasiciliait : Domenica In, Lazza telefona alla nonna e chiede scusa in diretta: «Sono un pessimo nipote» - Italia_Notizie : Domenica In, Lazza telefona alla nonna e chiede scusa in diretta: «Sono un pessimo nipote» -