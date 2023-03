Sondrio, travolti e uccisi da un treno in transito due giovanissimi: hanno attraversato i binari invece di usare il sottopassaggio (Di domenica 12 marzo 2023) hanno 15 e 17 anni i due ragazzi travolti e uccisi da un treno in transito nel tardo pomeriggio di oggi in Valtellina. La tragedia è avvenuta all'altezza della piccola stazione di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 12 marzo 2023)15 e 17 anni i due ragazzida uninnel tardo pomeriggio di oggi in Valtellina. La tragedia è avvenuta all'altezza della piccola stazione di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tg2000it : RT @TV2000it: ??Tragedia in #Valtellina due ragazzi di 17 e 15 anni travolti e uccisi da un #treno mentre attraversano i binari invece di us… - paoloigna1 : RT @TV2000it: ??Tragedia in #Valtellina due ragazzi di 17 e 15 anni travolti e uccisi da un #treno mentre attraversano i binari invece di us… - YLA_76 : San Pietro Berbenno,minorenni attraversano binari: travolti È terribile ?? - TV2000it : RT @TV2000it: ??Tragedia in #Valtellina due ragazzi di 17 e 15 anni travolti e uccisi da un #treno mentre attraversano i binari invece di us… - infoitinterno : Sondrio, travolti e uccisi da un treno in transito due giovanissimi -